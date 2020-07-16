16.07.2020
Жуткое ДТП под Улан-Удэ попало на видео

Жуткое ДТП под Улан-Удэ попало на видео

В аварии погиб 16-летний подросток, еще трое ранены

В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП в микрорайоне Верхняя Берёзовка, в результате которого погиб 16-летний подросток.

По предварительным данным, сегодня около 2 часов дня 70-летний водитель автомобиля «Форд» не справился с управлением и перевернулся.

На кадрах видео с регистратора идущего следом автомобиля видно, как внедорожник занесло на скользкой дороге, после чего он несколько раз перевернулся и вылетел на обочину.



В результате ДТП на месте аварии погиб 16-летний пассажир машины. Сам водитель и двое пассажиров – 37-летняя женщина и 13-летняя девочка - с травмами различной степени тяжести госпитализированы в больницу.


В настоящее время на месте аварии работают сотрудники полиции, сообщили в ГИБДД Бурятии.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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