Пьяный водитель устроил ДТП с четырьмя пострадавшими на трассе в Бурятии

Водительских прав у мужчины не было





ДТП произошло вечером 16 июля в Мухоршибирском районе Бурятии в километре от села Хонхолой. 31-летний водитель автомобиля «Хонда», ехавший со стороны Петровск-Забайкальского в направлении Мухоршибири, не справился с управлением и перевернулся.

В результате аварии водитель и три пассажира «Хонды» получили травмы различной степени тяжести.Как отметили в ГИБДД Бурятии, у водителя не было прав, и, к тому же, он был пьян.Фото: ГИБДД Бурятии