В Бурятии на мотоцикле разбилась 17-летняя девушка

Она госпитализирована с тяжелыми травмами







Сразу два ДТП с участием мототранспорта произошли 16 июля в Бурятии.

Так, накануне вечером 45-летний водитель мопеда «Рэйсер» в селе Окино Ключи не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчину госпитализировали с переломом бедренной кости.Ночью на 205 км автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в 5 км от села Киран перевернулась 17-летняя девушка, управлявшая мотоциклом «Рэйсер». В результате аварии она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Кяхтинскую ЦРБ. 28-летнего пассажира мотоцикла медики после осмотра отпустили домой.Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в обоих ДТП все пострадавшие были без мотошлемов, а водители не имели прав.Фото: ГИБДД Бурятии