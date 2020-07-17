В Бурятии на мотоцикле разбилась 17-летняя девушка

Она госпитализирована с тяжелыми травмами
Сразу два ДТП с участием мототранспорта произошли 16 июля в Бурятии.
Так, накануне вечером 45-летний водитель мопеда «Рэйсер» в селе Окино Ключи не справился с управлением и вылетел с дороги. Мужчину госпитализировали с переломом бедренной кости.
Ночью на 205 км автодороги «Мухоршибирь – Бичура – Кяхта» в 5 км от села Киран перевернулась 17-летняя девушка, управлявшая мотоциклом «Рэйсер». В результате аварии она получила тяжелые травмы и была госпитализирована в Кяхтинскую ЦРБ. 28-летнего пассажира мотоцикла медики после осмотра отпустили домой.
Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в обоих ДТП все пострадавшие были без мотошлемов, а водители не имели прав.
Фото: ГИБДД Бурятии
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