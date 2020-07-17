В районе Бурятии разрушился мост

Объездную дорогу обещают сделать к 19 июля





В Окинском районе Бурятии в результате износа разрушена одна полоса моста, расположенного в местности Хайгас. Введен режим функционирования «Чрезвычайная ситуация».

Для оборудования объездной дороги задействовано 7 единиц техники.«Жизнеобеспечение населения не нарушено. Проезд легкового транспорта осуществляется по второй полосе. Грузовой транспорт и автомобили повышенной проходимости проезжают через ручей, в брод. Информирование населения проведено. Завершение работ запланировано на 19 июля», сообщили в МЧС Бурятии.Тем временем прокуратура Бурятии проводит проверку по факту износа четырех деревянных мостов на автомобильной дороге регионального значения «Монды-Орлик».«В ходе проверки представители надзорного ведомства проверят законодательство о содержании дорог и искусственных сооружений. В случае необходимости будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений закона и привлечение виновных к установленной законом ответственности», отметили в прокуратуре.Фото: МЧС Бурятии