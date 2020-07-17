В Улан-Удэ избили женщину

Злоумышленников задержали росгвардейцы





В Октябрьском районе Улан-Удэ женщина со следами побоев обратилась за помощью к автопатрулю вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии. Она рассказала, что ее избили знакомые, и попросила вызвать скорую.

Росгвардейцы усадили женщину в служебный автомобиль, оказали ей первую помощь и направились к месту происшествия.В подвале заброшенного дома группа задержания обнаружила компанию, двое из которой подходили под описание напавших. Женщина опознала их, после чего злоумышленников задержали, а пострадавшую передали медикам.Задержанных, 38-летнего мужчину и 43-летнюю женщину, доставили в полицию, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии