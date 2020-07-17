В Улан-Удэ продавщица магазина смогла одолеть дворника-грабителя

Мужчина дважды пытался похитить деньги из торговой точки





13 июля в полицию Улан-Удэ поступило сообщение от продавца продуктового магазина о грабеже. Девушка сообщила, что злоумышленник дважды пытался похитить деньги из кассы торговой точки.

Около двух часов дня мужчина зашел в помещение. Пока продавец рассчитывала покупателей, он подошел к пустующей кассе и, открыв ее, похитил из лотка 700 рублей. Происходившее увидела одна из посетительниц. Женщина закричала.Вслед за подозреваемым из торговой точки выбежала сотрудница магазина. В результате перепалки она вынудила его вернуть похищенные деньги.Спустя полчаса мужчина пришел в магазин вновь и снова предпринял попытку хищения средств. Взяв из лотка 500 рублей, он попытался скрыться. Однако на улице был настигнут продавцом и опять лишился «добычи»: выручку девушка у него отобрала. Злоумышленник ретировался, а продавец сообщила о случившемся в полицию.Подозреваемого задержали. Им оказался 47-летний мужчина, работавший в микрорайоне дворником. Ранее он был неоднократно судим, в основном, за имущественные преступления. В настоящее время состоит под административным надзором.Как сообщили в МВД Бурятии, за попытку грабежа в отношении дворника возбуждено уголовное дело.Фото: «Номер один»