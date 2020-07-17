В Улан-Удэ пенсионер зарезал супругу, а после пытался уйти из жизни

Мужчину спасли, и сейчас он предстанет перед судом





63-летний житель Улан-Удэ обвиняется в убийстве жены. Он ударил 66-летнюю женщину в грудь, а потом, испугавшись, попытался лишить себя жизни.

Супруги прожили более 20 лет вместе, воспитали сына, к тому моменту он проживал отдельно от родителей. Жена была индивидуальным предпринимателем, держала бутики по продаже хозтоваров, муж помогал ей в делах. К тому же супруга уже плохо ходила - болели ноги, на улице ей приходилось пользоваться тросточкой.В тот день утром он уехал вместо нее на работу, а вечером супруги решили встретиться на улице, чтобы зайти в магазин. Так и сделали: сняли в банкомате деньги, муж купил продукты и две бутылки водки.Дома сели ужинать, открыли спиртное. За разговором слово за слово поссорились – мужчина начал упрекать жену в том, что она постоянно дает в долг своей сестре, тоже ипэшнице. Дескать, у самих денег нет, а она ее еще обеспечивает.К тому моменту чета пенсионеров уже выпила все купленное спиртное. Далее, по словам мужчины, он отправился в туалет, а когда вышел, увидел в прихожей свою жену с ножом в руке. Конкретных угроз она не высказывала, но он понял, что супруга не шутит. На следствии мужчина рассказал, когда она потянулась к нему с ножом, он отобрал его и воткнул ей в грудь.После чего вынул нож из раны и бросил рядом. В этот момент женщина обмякла и повалилась на пол, теряя сознание. Он вдруг понял, что произошло, и побежал к соседям, проживающим напротив, стал стучать и звонить к ним в квартиру с просьбой вызвать скорую.Они сначала не разобрались, что происходит, и очень испугались - мало ли кто стучит и кричит. Потом поняли по голосу, что это сосед. С их слов, он кричал: «я убил свою жену, помогите, вызовите скорую, полицию». Когда шум в подъезде смолк, соседка выглянула за дверь и увидела, что первая железная дверь у жильцов напротив приоткрыта. Женщина поняла, что произошло что-то неладное, и вызвала полицию.К тому моменту пенсионер уже забежал к себе домой. Там увидел бездыханное тело жены, понял, что помощь ей не нужна, и попытался добровольно уйти из жизни. Между тем сообщение о происшествии уже поступило в полицию. Раньше всех прибыл оперативник, находившийся неподалеку.Дверь квартиры была открыта. В прихожей на полу сотрудник увидел двух пенсионеров. Полицейский пощупал пульс у женщины, она была мертва. А мужчина еще подавал признаки жизни.Оперативник позвонил в дежурную часть, оттуда сигнал о раненом поступил в скорую. Мужчину госпитализировали и экстренно провели операцию. Медикам удалось спасти ему жизнь, через пару дней комы он пришел в себя.- Первоначально пенсионер признавал свою вину, раскаивался, плакал, говорил, что не хотел убивать жену. На следственном эксперименте показал, как кухонным ножом ударил жену в грудь и что было после. В последующем обвиняемый поменял свою позицию, однако его доводы о невиновности следствие опровергло, - сообщила следователь СО по Октябрьскому району СУ СКР по Бурятии Александра Ентаева.Двери квартиры закрывались на щеколду изнутри, так что проникновение кого-то третьего исключено. Не нашла своего подтверждения и версия о том, что женщина первая нанесла удар ножом. Если бы она это сделала, то за раненым мужчиной на лестничной площадке тянулась бы кровавая дорожка или были запачканы предметы. Но ничего этого не было.Пенсионеру уже предъявили обвинение в убийстве. В связи с престарелым возрастом и состоянием здоровья он ожидает суда под подпиской о невыезде в той же квартире, где произошла трагедия. Мужчина характеризуется положительно, никогда не был судим. Недавно это уголовное дело поступило в суд для рассмотрения по существу.Фото: pixabay.com