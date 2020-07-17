17.07.2020
Деревянный мост в Окинском районе разрушил большегруз

Деревянный мост в Окинском районе разрушил большегруз

Сооружение рассчитано лишь на 20 тонн нагрузки

Вероятной причиной обрушения половины ширины проезжей части моста в местности Хайгас на автодороге «Монды-Орлик» в Окинском районе явился проезд по нему тяжеловесного транспорта в ночь с 12 на 13 июля. Об этом сообщает Минтранс Бурятии.

Как отметили в министерстве, значительный ущерб автомобильной дороге и расположенным на ней мостам наносит возросший поток большегрузного транспорта.

«Существующие деревянные мосты 1988 года постройки имеют ограничения по общей массе перевозимого груза 20 тонн, а перевозят по ним грузы общей массой, превышающей допустимые нагрузки», сообщили в Минтрансе.

На сегодняшний день подрядной организацией ООО «Регион С» проведены мероприятия по установке дорожных знаков, ведутся работы по устройству объездной дороги у разрушенного моста. Режим «Чрезвычайная ситуация» планируется снять после проведения этих работ.

Фото: Минтранс Бурятии
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