В Улан-Удэ пропал подросток

13-летний парень ушел из дома днем 16 июля





В Улан-Удэ полицейские разыскивают 13-летнего Валерия Утесова. 16 июля около 14.30 подросток ушел из дома на проспекте Строителей и до настоящего времени не вернулся.

Был одет: спортивная кофта черного цвета, штаны цвета «хаки», кроссовки синие. При себе имел черный рюкзак.





Приметы: европейской внешности, худощавого телосложения, рост около 152 см, волосы светло-русые, глаза серо-голубые.Может находиться в районе Мясокомбината.При наличии какой-либо информации о подростке или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (964) 406-96-02, 8 (9025) 622-605, 8 (9025) 32-89-58, 8 (924) 011-13-11 или 102 (112).