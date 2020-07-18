Самолет ЯК-12 упал в Байкал

Пострадали две пассажирки



Легкомоторный самолёт Як-12 упал в Байкал возле Ольхона. На борту находились пилот и три женщины. Пострадали две пассажирки, их пришлось госпитализировать. Местные жители предполагают, что самолёт использовали для туристических прогулок. Специалисты устанавливают причины аварии. Предварительная причина падения самолета – отказ двигателя, передает Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС РФ.



Следствие Восточно-Сибирского СУ на транспорте СК РФ проводит доследственную проверку по факту вынужденной посадки самолета Як-12 на поверхность озера Байкал в Ольхонском районе, сообщили в ведомстве.



На борту было четыре человека: пилот и три пассажира. Две женщины из Санкт-Петербурга получили ссадины, иркутянка отделалась испугом. Они приехали на остров насладиться красотой природы. Во время одной из прогулок увидели рекламу аэро-экскурсии над Ольхоном по доступной цене.



— Мы просто гуляли, увидели самолётик. И решили узнать, нам показали прайс-лист, - говорит пострадавшая Римма.



Одна из пострадавших описала первые мгновения после падения телеканалу "Вести-Иркутск".



— Я не полностью, а вот так вот закрылась. У меня телефон был в руках. Я руки подняла, поэтому у меня руки в ссадинах и голова в ссадинах. Вот я ударилась, вот так, этим всем. Потом выплыла, поднялась с крыла в воду. Телефон вот так — и погребла, — говорит пострадавшая Ирина Виткина.









Первую помощь пилоту и пассажирам самолёта оказывали врачи, которые в момент происшествия отдыхали рядом. Они и передали пострадавших сотрудникам местной больницы. Два человека госпитализированы в тяжёлом состоянии. Сегодня было решено доставить их в Иркутск. Но из-за неблагоприятных погодных условий вертолёт не смог вылететь из областного центра. В итоге пострадавших пришлось вывозить с острова сначала по воде, а потом на машине скорой помощи, - сообщает Рен-Тв.



