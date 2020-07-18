В Улан-Удэ при обвале грунта погиб 32-летний мужчина

ЧП произошло во время земляных работ



В пятницу, 17 июля, в Улан-Удэ погиб рабочий, которого насмерть завалило грунтом. Мужчина трудился на земляных работах.



- 17 мая в 18.30 поступило сообщение о том, что на улице Ковалевской во время земляных работ на одного из рабочих обвалился грунт. Незамедлительно к месту происшествия прибыли экстренные службы. К сожалению, мужчина 32 лет получил травмы, несовместимые с жизнью, - сообщили в Территориальном центра медицины катастроф в Бурятии.



Фото: ТЦМК РБ





