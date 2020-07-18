В Бурятии спасатели помогли туристке перебраться через реку

Переправу смыло прибывшей водой

Вчера, 18 июля, спасателям Бурятской республиканской поисково-спасательной службы поступило сообщение о том, что на реке КынгыргаТункинского района смыло прибывшей водой переправу и туристка не может перебраться на другой берег. О происшествии рассказал ее компаньон, который сумел перебраться через реку и пешком добраться до ближайшего отдела полиции – вероятно, работающего средства связи у туристов не было, группа не была зарегистрирована в МЧС России. Спасатели Юрий Ангаев и Валентин Базаров выехали на помощь девушке.По прибытию, один из спасателей БРПСС перебрался вброд через горную реку вместе с веревками, из которых была сооружена навесная переправа. По ней работники спасательной службы переправили девушку на нужный берег.Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает: собираясь в туристический поход необходимо сообщить об этом спасателям. Подать уведомление о выходе группы на турмаршрут и заблаговременно проинформировать спасательные подразделения о маршруте своего передвижения можно через специальную форму онлайн-заявки на сайте Главного управления МЧС России по Республике Бурятия:Также важно брать с собой в поход полностью заряженный мобильный телефон и запасные источники питания для него.За помощью Вы можете обратиться по телефонам "112" и «101».Телефоны БРПСС:г. Улан-Удэ 8(3012) 23-03-55г. Гусиноозерск, Селенгинский район 8(30145) 43-736п. Кырен, Тункинский район 8 (30147) 41-153Фото: Pixabay.com