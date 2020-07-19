Житель Бурятии нарубил дров на 63 тысячи рублей

Мужчина лишился заготовленной древесины, бензопилы и автомобиля



17 июля в полицию Тарбагатайского района обратился лесничий Тарбагатайского лесхоза. Он сообщил, что в 7 км от п. Николаевский неизвестный рубит сосну. Ущерб, нанесенный лесному фонду, составил около 63 тысяч рублей. Участковый задержал 33-летнего не работающего жителя Улан-Удэ. У него изъяли заготовленную древесину, бензопилу и автомобиль.



"Возбуждено уголовное дело. Проводится дознание. Кроме того, гражданин привлечен к административной ответственности по ст. 8.32 КРФобАП за нарушение правил пожарной безопасности в лесах", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

