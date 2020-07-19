В Бурятии насмерть разбился депутат Народного Хурала

Александр Лоншаков попал в ДТП на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян»

Сегодня в Бурятии произошло ДТП, в котором погиб человек. По данным источника "Номер один" в Народном Хурале, погибшим оказался депутат Александр Лоншаков. Известно, что он был за рулем Toyota Land Cruiser и не справился с управлением в районе села Ярикто. Автомобиль перевернулся.Фото: russianstock.ru, "Номер один"