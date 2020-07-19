В Бурятии насмерть разбился депутат Народного Хурала

Александр Лоншаков попал в ДТП на трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан – Новый Уоян»
Сегодня в Бурятии произошло ДТП, в котором погиб человек. По данным источника "Номер один" в Народном Хурале, погибшим оказался депутат Александр Лоншаков. Известно, что он был за рулем Toyota Land Cruiser и не справился с управлением в районе села Ярикто. Автомобиль перевернулся.
Справка:
Депутат Народного Хурала шестого созыва. Член фракции «Единая Россия» в Народном Хурале Республики Бурятия. Член Комитета Народного Хурала Республики Бурятия по экономической политике, природопользованию и экологии.
Родился 18 августа 1970 года.
Образование: высшее, Восточно-Сибирский технологический институт (специальность – инженер-механик), Томский государственный архитектурно-строительный университет (специальность – инженер-дорожник).
Являлся депутатом сельского поселения «Курумкан» (2008 – 2013), депутатом районного Совета депутатов МО «Курумканский район» пятого созыва (2014).
Избиралась депутатом Народного Хурала Республики Бурятия пятого созыва
Фото: russianstock.ru, "Номер один"
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