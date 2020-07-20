Глава Бурятии выразил соболезнования в связи с гибелью депутата Хурала

«Для всех нас это большая потеря», отметил Алексей Цыденов





Глава Бурятии Алексей Цыденов от имени правительства республики и от себя лично выразил глубокие соболезнования родным и близким депутата Хурала Александра Лоншакова, погибшего в ДТП 19 июля.

«Из жизни ушел талантливый и успешный руководитель, человек, вызывавший уважение всех, кто его знал. Александр Ревомирович посвятил всю свою жизнь дорожной отрасли, работая в должности генерального директора ООО «Дорожник» дважды был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия. На всех постах он проявил себя как ответственный организатор и руководитель, пользовавшийся заслуженным уважением земляков, коллег и единомышленников, который искренне отстаивал интересы своих избирателей и жителей республики. Для всех нас это большая потеря. Внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь – утрата, которую нельзя восполнить. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказал Алексей Цыденов.



Напомним, 49-летний Александр Лоншаков на джипе «Тойота Лэнд Крузер»



Фото: пресс-служба правительства Бурятии «Из жизни ушел талантливый и успешный руководитель, человек, вызывавший уважение всех, кто его знал. Александр Ревомирович посвятил всю свою жизнь дорожной отрасли, работая в должности генерального директора ООО «Дорожник» дважды был избран депутатом Народного Хурала Республики Бурятия. На всех постах он проявил себя как ответственный организатор и руководитель, пользовавшийся заслуженным уважением земляков, коллег и единомышленников, который искренне отстаивал интересы своих избирателей и жителей республики. Для всех нас это большая потеря. Внезапно оборвавшаяся человеческая жизнь – утрата, которую нельзя восполнить. Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах», - сказал Алексей Цыденов.Напомним, 49-летний Александр Лоншаков на джипе «Тойота Лэнд Крузер» попал в ДТП в районе села Ярикто . Депутат не справился с управлением и перевернулся.Фото: пресс-служба правительства Бурятии