Житель Бурятии отправился в колонию за пьяную езду

От пьянства за рулем мужчину не остановила даже судимость





В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Прибайкальского района. Он обвинялся по ст. 264.1 УК РФ (управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, в июле 2019 года мужчину осудили за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Не сделав должных выводов, в сентябре того же года сельчанин употребил алкоголь и поехал кататься на мотоцикле. Вскоре за нарушение правил дорожного движения его остановили сотрудники ГИБДД.Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговорил его к году лишения свободы в колонии-поселении с лишением права управления транспортными средствами сроком на 3 года.Фото: pixabay.com