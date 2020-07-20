В Бурятии погиб водитель «Калдины»

Предположительно, мужчина был пьян





Вчера ночью в Закаменском районе Бурятии вблизи села Цакир произошло ДТП. 36-летний водитель «Тойоты Калдины» не справился с управлением и врезался в препятствие. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, по предварительным данным, водитель был пьян. Прав на управление автомобилем у него не было.





Еще одно ДТП произошло в 6 часов вечера в 5 км от села Бичура. Там 19-летний водитель автомобиля «Тойота Виш», следуя по автодороге «Мухоршибирь - Бичура – Кяхта», не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся. В результате аварии водитель получил травмы и был госпитализирован.Фото: ГИБДД Бурятии