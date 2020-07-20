20.07.2020
В Бурятии пьяный водитель создавал аварийные ситуации на дороге

В Бурятии пьяный водитель создавал аварийные ситуации на дороге

Нарушителя задержали росгвардейцы

Утром 20 июля в поселке Селенгинск автопатруль вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии заметил автомобиль, водитель которого двигался с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

«Лада-2110» выезжала на встречную полосу, создавая серьезную угрозу другим участникам движения. Заблокировав и остановив автомобиль, росгвардейцы при проверке документов установили, что водитель был пьян – от него исходил характерный запах алкоголя, а речь была невнятной.

Задержанным оказался 37-летний житель Закаменска. Нарушителя передали сотрудникам ГИБДД для принятия правового решения, сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии

пьяные водители
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