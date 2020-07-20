Житель Бурятии заколол соседа самодельной пикой

Тело убитого мужчина спрятал у себя на веранде под тряпками и мусором





16 июля в правоохранительные органы обратились жители садового товарищества «Восход» Заиграевского района с заявлением о безвестном исчезновении их 43-летнего родственника, который исчез два дня назад. В ходе оперативных мероприятий правоохранители обнаружили тело дачника с ранами на груди в доме соседа. 32-летнего мужчину задержали по подозрению в убийстве. Злоумышленник быстро сознался и рассказал об обстоятельствах расправы над потерпевшим.

Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, 15 июля около полуночи обвиняемый направился в гости к приятелю-соседу для употребления спиртного. Однако на пороге он подслушал, как в ходе разговора в доме хозяин «за глаза» оскорбляет его. Решив отомстить, мужчина затаился на крыльце и приготовил самодельную пику, изготовленную из клинка, укрепленного на длинном древке, которую носил с собой.







Через некоторое время хозяин вышел из дома. Обвиняемый напал на него и нанес два удара пикой в грудь. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте. Сосед перенес его тело в свой дом, связал и замотал тряпками, после чего спрятал на веранде под кучей мусора и старых вещей.







В настоящее время задержанному уже предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу.Фото: «Номер один», Следственный комитет Бурятии