В Улан-Удэ момент наезда на пешехода попал на видео

ДТП устроили два пьяных водителя





Вчера около 19 часов вечера на ул. Лимонова в Улан-Удэ произошло ДТП. 25-летний водитель автомобиля «Хендэ Солярис» совершил столкновение с автомобилем «Ниссан Икс-Трэйл», который поворачивал налево. После столкновения «Солярис» выехал на тротуар и сбил стоящего там 35-летнего мужчину. К счастью, пострадавший отделался лишь ушибами.









Как сообщили в ГИБДД Бурятии, водители обоих автомобилей имели признаки опьянения, однако от прохождения освидетельствования 35-летний водитель «Ниссана» отказался. При этом в Госавтоинспекции отметили, что в его в автомобиле находились несовершеннолетние дети.Результат освидетельствования водителя «Хёндэ» составил 1.19 мг/л. От дачи объяснений оба мужчины отказались. В отношении нарушителей составлены административные материалы.Фото и видео: ГИБДД Бурятии