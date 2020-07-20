В Улан-Удэ суд оправдал экс-председателя правления БайкалБанка Вадима Егорова

Дело, инициированное Владимиром Гейдебрехтом, рассыпалось





Напомним, уголовное дело в отношении Вадима Егорова было возбуждено по заявлению бывшего первого вице-премьера правительства Бурятии и депутата Народного Хурала Владимира Гейдебрехта. Сторона обвинения утверждала, что в 2015 году с его обезличенного металлического счета (ОМС) в БайкалБанке было похищено свыше 93 кг золота стоимостью более 238 млн рублей. Большинство было переведено по договору займа на счет ООО «Витимснаб», с которым впоследствии было оформлено соглашение о новации – превращении долга в золоте в заемное обязательство на сумму 173,8 млн рублей. В качестве обеспечения их возврата было предоставлено поручительство ООО «Биллинг-центр» с залогом недвижимости в клубном жилом комплексе «Европа» на Верхней Березовке.

Согласно показаниям Владимира Гейдебрехта, эти операции были проведены без его ведома, в результате его он лишился своих денежных средств. Бывший высокопоставленный чиновник и депутат опубликовал в разных СМИ множество интервью с жесткими обвинениями в адрес Вадима Егорова. МВД Бурятии возбудило уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ – мошенничество в особо крупном размере.Однако еще на этапе предварительного следствия публичные заявления Владимира Гейдебрехта о том, что Вадим Егоров якобы «оставил его без вклада», «под разными предлогами не возвращал вклад», «привел БайкалБанк к гибели», «организовал процедуру гибели, краха БайкалБанка» были признаны судом несоответствующими действительности. Проще говоря, ложью.Рассмотрев уголовное дело, Железнодорожный районный суд также не нашел в действиях Вадима Егорова состава преступления. При оглашении оправдательного приговора было отмечено, что суд критически оценивает показания Владимира Гейдебрехта о том, будто договор займа с ООО «Витимснаб» был изготовлен «задним числом» без его ведома и согласия. Данные утверждения потерпевшего не согласуются с его же собственной позицией как истца по гражданским и арбитражным делам о взысканиях с ООО «Витимснаб», ООО «Биллинг-центр» и лично с Вадима Егорова. В этих судебных процессах представители Гейдебрехта заявляли, что договоры займа и новации являются действительными, подлинными.Более того, при рассмотрении одного из исков в Арбитражном суде Калининградской области Владимира Гейдебрехта было прямо заявлено о том, что показания, данные им, его сыном и их юристами в ходе следствия по уголовному делу, «не следует принимать во внимание»!В оправдательном приговоре отмечен примечательный факт: в договор займа включен пункт о подсудности всех связанных с ним споров судам Калининградской области. Согласитесь, если бы договор заключался без ведома Гейдебрехта или его представителя с целью хищения золота, то какой смысл был «злоумышленникам» определять наиболее удобную для него подсудность?Важным обстоятельством является то, что суд не усмотрел в действиях Вадима Егорова корыстного умысла. Каких-либо данных о том, что он обратил золото Гейдебрехта в свою пользу или в пользу третьих лиц стороной обвинения представлено не было. А утверждения стороны обвинения о том, что «корысть» Егорова заключалась в сохранении должности председателя правления БайкалБанка и получении заработной платы, рассыпались в прах, многих насмешив. Вопрос о лишении банка лицензии на тот момент и близко не стоял, а движение средств по счетам клиентов никак не влияет на положение председателя правления.Вообще, какой-то необычный получился у предварительного следствия «мошенник» - не только не извлек никакой выгоды, но еще и содействовал интересам «потерпевшего». Как ранее было установлено Арбитражным судом Калининградской области, договор займа с ООО «Витимснаб» был заключен в целях обеспечения возврата денежных средств, равных стоимости золота на ОМС Гейдебрехта, в случае возникновения проблем у «БайкалБанка». То есть в интересах самого же Владимира Оттовича и получения им «определенных имущественных выгод». Железнодорожный районный суд также подтвердил этот вывод, отметив в оправдательном приговоре, что «потерпевшему» была предоставлена равноценная компенсация золота в виде договора с ООО «Витимснаб», поручительств банка и ООО «Биллинг-центр».Кстати, конкурсная управляющая ООО “Биллинг-центр” показала в суде: стоимость имущества этой компании, кредитором которой сегодня является Гейдебрехт, составляет свыше 289 млн рублей (при долге перед последним в 173 млн рублей). Это косвенно подтверждает ранее высказанное мнение о том, что переехавшее из Бурятии в Калининград бизнес-семейство, возможно, элементарно хочет получить намного больше, чем «потеряло» в БайкалБанке.Происхождение части материалов уголовного дела осталось туманным. Не ясно, когда и кем они были приобщены. Поэтому суд признал их недопустимыми. Дает ли это повод говорить о том, что органами предварительного следствия могли быть использованы сфабрикованные заинтересованными в осуждении Вадима Егорова лицами «доказательства»? Есть мнение, что это не исключено. Но вряд ли в связи с оправдательным приговором будет поднят вопрос о выявлении и наказании виновных. Хотя соответствующие статьи Уголовного Кодекса никто не отменял.Фото: russianstock.ru