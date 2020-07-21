В Улан-Удэ бегун спас горожанина от расправы

Потерпевшего избивали трое мужчин





Накануне днем в центре Улан-Удэ к группе задержания вневедомственной охраны Росгвардии Бурятии обратился мужчина. Он сообщил, что совершал пробежку и увидел, как на набережной Уды неизвестные избивают мужчину.

Правоохранители прибыли на место происшествия, задержали троих нападавших и доставили их в полицию.Потерпевший рассказал, что недавно познакомился с задержанными и распивал в их компании спиртное. В ходе «застолья» возник конфликт, переросший в драку, и недавние товарищи начали избивать мужчину. Во время драки один из собутыльников тайно похитил у потерпевшего смартфон стоимостью около 5 тысяч рублей.Телефон обнаружили у одного из задержанных, ранее судимого 37-летнего жителя Улан-Удэ. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража», сообщили в пресс-службе Росгвардии.Фото: Росгвардия Бурятии