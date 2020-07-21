В Улан-Удэ пьющая мать систематически избивала малолетних дочерей

Истязания продолжались как минимум год, пока побои не заметили в школе





Следственный комитет Бурятии завершил расследование уголовного дела в отношении 35-летней жительницы Улан-Удэ, обвиняемой по ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетних).

Как сообщили в пресс-службе следственного ведомства, обвиняемая воспитывала четверых малолетних детей, нигде не работала, злоупотребляла спиртным. В течение 2019 года пьяная женщина систематически наносила побои двум старшим дочерям, 10 и 11 лет, за мелкие, незначительные провинности. Помимо ударов руками и шнурами от электроприборов по различным частям тела детей мать применяла другие изощренные приемы, причинявшие им физические и психические страдания.После очередных истязаний девочки пришли в школу с кровоподтеками на лице, после чего учитель вызвала полицейских.В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Фото: «Номер один»