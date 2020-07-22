В Бурятии «Тойота» влетела в бетонный блок: четверо раненых

Водитель не справился с управлением





ДТП произошло вчера ночью в Еравнинском районе на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в 7 км от села Ширинга. 23-летний водитель автомобиля «Тойота Гайя» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии сам водитель и три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.Фото: ГИБДД Бурятии