22.07.2020
В Бурятии «Тойота» влетела в бетонный блок: четверо раненых

В Бурятии «Тойота» влетела в бетонный блок: четверо раненых

Водитель не справился с управлением

ДТП произошло вчера ночью в Еравнинском районе на автодороге «Улан-Удэ – Романовка – Чита» в 7 км от села Ширинга. 23-летний водитель автомобиля «Тойота Гайя» не справился с управлением и врезался в бетонное ограждение.

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, в результате аварии  сам водитель и три пассажира автомобиля получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Фото: ГИБДД Бурятии
ДТП
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