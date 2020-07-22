Житель Бурятии застрелил медведя ради лап

Убегая от егерей, браконьер бросил трофеи и машину





14 июля в полицию Хоринского района поступило сообщение от егерей о незаконной охоте в лесу в 24 километрах от села Тэгда. Ночью они увидели выезжающую из леса машину и направились ей навстречу. Однако водитель, заметив их, развернул свой автомобиль и скрылся в тайге. По дороге он выбросил из салона рюкзак, в котором оказались четыре медвежьих лапы, нож, патроны и фонарь.

Настичь злоумышленника не удалось, но егеря запомнили госномер его автомашины и передали полицейским. Правоохранители оперативно установили владельца автомобиля, а после и самого подозреваемого. Им оказался 30-летний сын собственника автотранспорта, житель села Тэгда. Его задержали.Молодой человек признался, что убил зверя, не имея лицензии. Вооружившись ружьем, доставшимся ему после смерти брата, он направился в лес. Тремя выстрелами подозреваемый убил бурого медведя, осмотрел тело животного на наличие жира, отрезал лапы и поехал домой, оставив тушу в лесу. Однако, заметив егерей, поспешил скрыться и избавился от трофея. Около реки он бросил автомобиль и, переплыв ее, добрался до дома.В ходе оперативных мероприятий полицейскими нашли спрятанное во дворе у соседей ружье, а в тайге было найдено тело убитого животного. Ущерб оценен на сумму 180 тысяч рублей.В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела за незаконную охоту и незаконное хранение оружия. Как отметили в МВД Бурятии, ранее к уголовной ответственности мужчина не привлекался.Фото: pixabay.com