В Бурятии произошло два пожара из-за водонагревателей

Оба возгорания случились в ванных комнатах





Как сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС, на этой неделе из-за нарушения правил устройства и эксплуатации водонагревателей в Бурятии произошли уже два пожара: 20 июля в Гусиноозерске и 21 июля в селе Сужа Иволгинского района. Оба возгорания случились в ванных комнатах.

Агентство предупреждает, что пользоваться можно только исправными электроприборами. Нельзя оставлять включенные в электросеть приборы без присмотра и перегружать сеть их одновременным включением.Фото: pixabay.com