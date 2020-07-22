Житель Улан-Удэ опознал квартирного вора по своей одежде

Мужчина задержал злоумышленника и сдал его полиции





11 июля в полицию Улан-Удэ поступило заявление от 48-летней горожанки о квартирной краже. Ранним утром, пока женщина спала, неизвестный через окно на веранде проник в ее квартиру. Злоумышленник похитил 5700 рублей из сумки в одной из комнат и мужскую одежду: футболку, шорты и тапочки. Потерпевшая обнаружила кражу, когда домой вернулся муж.

Пара вызвала полицию, супруг тем временем предпринял попытку самостоятельно найти похитителя. Около продуктового магазина, расположенного неподалеку, он увидел гражданина, одетого в его вещи. Поняв, что перед ним вор, он вынудил его вернуть в торговую точку купленный на похищенные у них средства товар и доставил домой, куда прибыли полицейские.Оказалось, что в отношении подозреваемого в настоящее время уже расследуется уголовное дело по ранее совершенной им краже имущества у отдыхавшей на набережной Уды горожанки. Известно также, что и ранее злоумышленник, ведущий асоциальный образ жизни, был неоднократно судим за имущественные преступления.В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Следователь уже направил ходатайство в суд о замене ему меры пресечения с виде подписки о невыезде на заключение под стражу, сообщили в МВД Бурятии.Фото: «Номер один»