В Бурятии пришлось взламывать квартиру ради спасения двухмесячного ребенка

Мать бросила младенца одного и ушла





Днем 21 июля в МЧС поступил звонок о том, что в одной из квартир Гусиноозерска заперт ребенок. Прибыв на место, спасатели взломали дверной замок и предоставили доступ в квартиру полицейским и медикам. В помещении они обнаружили двухмесячного мальчика. Матери на месте не оказалось. Ребенка передали медикам.

Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, вечером мама малыша сама пришла в полицию с заявлением о пропаже ребенка. В отношении женщины составлен административный протокол по статье «Неисполнение родителем обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».Фото: pixabay.com