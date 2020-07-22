В Улан-Удэ вороватый интеллигент едва не сорвал масштабный ремонт теплотрассы

Мужчина украл у строителей бетономешалку
Ночью 21 июля наряд полиции на улице Комсомольской в Улан-Удэ заметил молодого человека, который катил по дороге бетономешалку. При приближении патруля гражданин бросился бежать, но полицейским удалось задержать его.
Как выяснилось, возвращавшийся из бара 25-летний улан-удэнец похитил бетономешалку у бригады, занимающейся ремонтом теплотрассы на улице Октябрьской. Оставшись незамеченным для охранника, нетрезвый горожанин укатил ее от строительного вагончика. Ущерб составил четыре тысячи рублей.
Похищенным подозреваемый планировал пользоваться сам.
Как сообщили в МВД Бурятии, мужчина ранее он не судим, имеет высшее образование, трудоустроен. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело.
Напомним, в июне на улице Октябрьская началась большая реконструкция тепловых сетей. Здесь полностью заменят более 852 метров сетей на теплотрассе №1. Также будет увеличен диаметр труб с 300 до 400 мм. Это позволит улучшить качество и повысить надежность теплоснабжения жителей ПВЗ.
Фото: «Номер один»
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