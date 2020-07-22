В Улан-Удэ вороватый интеллигент едва не сорвал масштабный ремонт теплотрассы

Мужчина украл у строителей бетономешалку





Ночью 21 июля наряд полиции на улице Комсомольской в Улан-Удэ заметил молодого человека, который катил по дороге бетономешалку. При приближении патруля гражданин бросился бежать, но полицейским удалось задержать его.