Житель Бурятии убил обидчика сестры табуретом

Мужчина ранее уже был судим за убийство и изнасилование





Житель Бичурского района заступился за двоюродную сестру и избил ее мужа первым, что попалось под руку, – массивным табуретом. Потерпевший скончался, а защитник, оказавшийся рецидивистом со стажем, вновь отправился за решетку.

14 июля жители села Подгорное Бичурского района сообщили в полицию об убийстве. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. В доме находился труп 46-летнего мужчины с ранами на голове и кровоподтеками на груди. Предварительно, его смерть наступила в результате тупой травмы груди.- В тот же день по данному факту следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Убийство». По подозрению в совершении преступления стражи порядка задержали 35-летнего местного жителя, он дал признательные показания по делу, - сообщила следователь Кяхтинского МСО СУ СКР по Бурятии Дарима Доржиева.По словам задержанного, в тот день он, будучи в алкогольном опьянении, во время ссоры не менее трех раз ударил погибшего по голове и телу деревянным табуретом. Ссора между мужчинами произошла из-за того, что потерпевший якобы избивал свою жену, за нее вступился обвиняемый, которому она приходилась двоюродной сестрой.Известно, что обвиняемый ранее уже был судим за убийство, а также за изнасилование, из мест заключения освободился в 2015 году. По решению суда он заключен под стражу.Фото: pixabay.com