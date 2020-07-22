В Улан-Удэ в колодце чуть не погибли двое человек

Они потеряли сознание



Как рассказали в территориальном центре медицины катастроф, 21 июля в 12.40 поступил звонок на ул. Дорожная, очевидцем было сообщено, что при выполнении ремонтных работ в канализационном колодце потерял сознание мужчина 64 лет. Затем к нему на помощь спустился молодой человек 28 лет и так же потерял сознание.



На место происшествия немедленно выехала бригада экстренного реагирования. К моменту прибытия пострадавшим удалось самостоятельно выбраться из колодца, после осмотра и оказанной помощи пациенты отказались от госпитализации в стационар.



Стоит отметить, что подобный трагический случай уже был в Улан-Удэ осенью 2017,тогда погибло 4 человека.



Фото Номер один

