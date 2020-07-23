В Бурятии хронического алкоголика осудили за серию краж

Мужчина воровал все подряд, лишь бы продолжать возлияния







В Бурятии суд рассмотрел уголовное дело в отношении ранее судимого жителя села Багдарин. Мужчина обвинялся в грабеже, трех кражах с причинением значительного ущерба и двух кражах, связанных с незаконным проникновением в жилище.

Как сообщили в прокуратуре Бурятии, с января по апрель 2020 года пьяный мужчина совершил 6 хищений чужого имущества: бытовой техники, драгоценностей, сотовых телефонов. Потерпевшим причинен ущерб на сумму 91 тысяча рублей.Все преступления подсудимый совершал в состоянии алкогольного опьянения после длительного злоупотребления спиртным для получения средств для дальнейшего употребления алкоголя. Состояние опьянения суд признал отягчающим обстоятельством при назначении виновному наказания. По совокупности преступлений мужчина получил 5 лет лишения свободы в колонии строгого режима.Фото: pixabay.com