В Бурятии два рыбака чудом выжили в ужасный шторм

Их резиновую лодку ветер отнес вглубь озера





Вечером 22 июля в МЧС Бурятии поступило сообщение о том, что на озере Гусиное сильный ветер относит от берега резиновую лодку с двумя рыбаками. Инспекторы ГИМС и спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы немедленно выехали на место происшествия.

- Поисково-спасательные работы осложнял сильный шквалистый ветер, волна на озере достигала 70 см. Кроме этого, работы на воде проводились уже в темноте, была нулевая видимость. Поиски продолжались всю ночь - по берегу пешими патрулями с фонарями большой мощности, на акватории озера при помощи плавсредств, - сообщили в МЧС.В районе четырех часов утра лодку с рыбаками прибило к берегу в 7 километрах от их автомобиля. От медицинской помощи мужчины отказались. С виновниками происшествия была проведена профилактическая беседа о правилах плавания.Фото: "Номер один"