В Бурятии пьяная автоледи при виде правоохранителей уползла на заднее сиденье

Женщина отрицала, что была за рулем





В селе Тарбагатай росгвардейцы обратили внимание на женщину, которая вышла из продуктового магазина с пакетами, села за руль автомобиля и начала движение. Во время выезда с парковки супермаркета автоледи грубо нарушила правила дорожного движения – выехала на встречную полосу, не включила «поворотник» и на большой скорости поехала по центральной улице.

Сотрудники Росгвардии проследовали за автомобилем и заблокировали его в одном из проулков. В этот момент женщина перелезла на заднее сиденье и стала отрицать, что управляла машиной.Задержанную передали сотрудникам дорожно-патрульной службы. По результатам медицинского освидетельствования было установлено, что женщина находится в состоянии алкогольного опьянения, более 1 промилле.Как выяснилось, 30-летняя жительница Тарбагатая ранее уже привлекалась к административной ответственности за вождение в нетрезвом виде и была лишена водительских прав, сообщили в Росгвардии Бурятии.Фото: Росгвардия Бурятии