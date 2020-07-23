В Бурятии глава села оплатил недоделанный стадион

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело





Следственный комитет Бурятии возбудил уголовное дело в отношении главы сельского поселения «Кижингинский сомон», подозреваемого в превышении должностных полномочий.

По данным следствия, 28 июня 2019 глава поселения заключил с унитарным предприятием муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству сельского стадиона. Цена контракта составляла 1,7 млн. рублей. Работы должны были сдать в ноябре того же года.Однако подрядчик не успел в срок, а глава поселения вместо наложения на него штрафа за неисполнение обязательств подписал акты с заведомо недостоверными сведениями о полном благоустройстве стадиона. Хотя на тот момент стоимость невыполненных работ в рамках контракта превысила 730 тысяч рублей. На основании актов, подписанных чиновником, на счета подрядной организации была перечислена вся сумма по контракту.Чиновника разоблачили сотрудники отделения экономической безопасности и противодействия коррупции МО МВД России «Хоринский». В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы.Фото: «Номер один»