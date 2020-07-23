В Улан-Удэ неравнодушные горожане заставили вора бросить украденный велосипед

Злоумышленник сбежал, сейчас его ищет полиция





В Улан-Удэ полиция ищет злоумышленника, который днём 20 июля похитил велосипед в детской поликлинике на улице Геологическая,. Владелец оставлял свой велотранспорт в фойе первого этажа поликлиники, приходя утром на работу, и вечером уезжал на нем домой. Запирающих устройств он не использовал. Ущерб составил 25 тысяч рублей.

В совершении преступления подозревается мужчина азиатской внешности, на вид 25-30 лет, рост 175 см, худощавого телосложения, одет в мастерку темно-синего цвета, футболку белого цвета, брюки белого цвета, носит очки.





При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении полиция просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 34-82-62 или 112.





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О краже велосипеда хозяин сообщил в одной из групп в мессенджерах. Участники группы, заметив на улице у мужчины похожий велосипед, подошли и начали расспрашивать, где был приобретен транспорт. Злоумышленник растерялся, бросил велосипед и сбежал. Прибывший на место владелец опознал свой транспорт.По факту кражи возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД Бурятии.