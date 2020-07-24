В Бурятии не могут найти тело утонувшей шестилетней девочки

Поиски продолжаются





В Бурятии продолжаются поиски тела 6-летней девочки, которая утонула 26 июня на реке Хилок в районе села Алентуй Забайкальского края. 13 июля в Бурятскую республиканскую поисково-спасательную службу поступило заявление от полиции Забайкальского края об оказании помощи в поиске.

За прошедшие два дня спасателями БРПСС Гусиноозерска обследовано 52 км акватории и береговой линии от села Пески до села Большой Луг по двум протокам. Поиск результатов не дал. Он будет продолжен сегодня, сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС.Фото: pixabay.com