24.07.2020
В селе Адамово полностью сгорело административное здание

В селе Адамово полностью сгорело административное здание

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки

В ночь с 23 на 24 июля в селе Адамово Баргузинского района Бурятии произошел пожар в административном здании. Из-за удаленности пожарной части первой на тушение возгорания прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Адамовское» в составе трех человек.



К этому времени здание горело полностью. Пламя охватило поленницу возле забора, что создало угрозу перехода огня по ограждению на жилой дом.



Добровольные пожарные сбили пламя с поленницы и, вместе с прибывшими огнеборцами, приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован, а затем ликвидирован.



В результате пожара здание полностью уничтожено огнем. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки.

Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
пожар
^