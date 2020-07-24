В селе Адамово полностью сгорело административное здание

Причиной возгорания стало короткое замыкание проводки





В ночь с 23 на 24 июля в селе Адамово Баргузинского района Бурятии произошел пожар в административном здании. Из-за удаленности пожарной части первой на тушение возгорания прибыла добровольная пожарная команда сельского поселения «Адамовское» в составе трех человек.

К этому времени здание горело полностью. Пламя охватило поленницу возле забора, что создало угрозу перехода огня по ограждению на жилой дом.Добровольные пожарные сбили пламя с поленницы и, вместе с прибывшими огнеборцами, приступили к ликвидации огня. Пожар был локализован, а затем ликвидирован.В результате пожара здание полностью уничтожено огнем. Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, причиной возгорания, предположительно, стало короткое замыкание электропроводки.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС