В Улан-Удэ ищут подозреваемого в грабеже

Мужчина похитил деньги в магазине





В Улан-Удэ полицейские ищут злоумышленника, который днём 18 июля похитил деньги в продуктовом магазине по улице Хантаева. По факту грабежа возбуждено уголовное дело.

В совершении преступления подозревается мужчина европейской внешности, на вид 27-30 лет, рост 180, худощавого телосложения, одет в спортивную кофту с тремя лампасами темно-синего цвета, штаны с накладными карманами, кроссовки, кепку темно-синего цвета.





При наличии какой-либо информации о личности разыскиваемого или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (3012) 43-02-02, 8 (3012) 34-82-62 или 112.Фото: «Номер один»