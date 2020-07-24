Молодой житель Улан-Удэ устроил дебош в БСМП

Врачам пришлось вызывать росгвардейцев



Ранним утром в Росгвардию Бурятии поступил вызов из Больницы скорой медицинской помощи в Улан-Удэ. Прибывшая на место группа задержания вневедомственной охраны обнаружила в фойе БСМП парня и девушку. По внешним признакам они находились в состоянии алкогольного опьянения.



Мужчина вел себя агрессивно, выражался нецензурной бранью в адрес персонала и сотрудников, оказывая неповиновение законным требованиям росгвардейцев.



Как выяснилось, молодые люди громко выясняли отношения под окнами приемного покоя. На неоднократные замечания персонала больницы сначала не реагировали, а потом зашли внутрь и продолжили скандал уже с медиками. Чтобы угомонить дебоширов, врачи вызвали правоохранителей.



Хулигана задержали и доставили в отдел полицию для дальнейшего разбирательства. Туда же вскоре прибыла его мать. В отношении задержанного 22-летнего жителя Улан-Удэ составлен административный протокол за хулиганство, сообщили в пресс-службе Росгвардии.



Фото: Росгвардия Бурятии