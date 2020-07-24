В Бурятии многодетный отец зарезал собутыльника за хвастовство

Поняв, что натворил, мужчина сам позвонил в полицию





Убийство произошло 17 июля в одном из домов на территории СНТ «60 лет Бурятии» в Заиграевском районе. В тот день хозяин дома пригласил к себе в гости двух приятелей, они ранее не были друг с другом знакомы. За столом гости познакомились, выпили, а когда хозяин дома, опьянев, ушел спать, продолжили выпивать вдвоем.

За спиртным собутыльники поругались. Со слом обвиняемого, ему не понравилось, что новоявленный знакомый хвастается своими связями и фамилией. В ярости мужчина схватил кухонный нож и исполосовал непонравившегося собутыльника. Известно, что он нанес потерпевшему множество колото-резаных ранений в шею, грудь, спину. Раненый скончался на месте.- После того как мужчина осознал, что натворил, он сам позвонил в полицию. На сегодня ему предъявлено первоначальное обвинение в убийстве. Свою вину он признает. По решению суда мужчина заключен под стражу, - сообщил следователь СО по Заиграевскому району СУ СКР по Бурятии Баир Эрдынеев.Известно, что 33-летний обвиняемый ранее жил в Улан-Удэ с родителями, однако затем съехался с женщиной, поселившись с ней в СНТ. На двоих с гражданской женой у пары восемь несовершеннолетних детей: пятеро - общих и трое - сожительницы.В 2020 году обвиняемый уже привлекался к уголовной ответственности по статьям «Умышленные уничтожение или повреждение имущества» и «Угроза убийством». Последнее обвинение ему предъявлено за преступление, совершенное в отношении сожительницы.Обвиняемый нигде официально не работал, жил случайными заработками.Фото: pixabay.com