Житель Бурятии может получить пять лет за кражу телефона у спящего читинца

Оба возвращались с вахты

Жители Бурятии и Читы вместе возвращались с вахтовой смены поездом «Владивосток - Москва». Когда читинец заснул, его телефон выпал из кармана. Воспользовавшись случаем, злоумышленник забрал телефон. Об этом сообщили в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД России на транспорте.

«Потерпевший – 42-летний читинец - и подозреваемый вместе возвращались с вахтовой смены поездом «Владивосток - Москва». Когда забайкалец заснул, его телефон выпал из нагрудного кармана, чем и воспользовался злоумышленник. В процессе разбирательства по заявлению подозреваемый попытался избавиться от похищенного, сбросив гаджет за батарею отопления в вагоне. Однако это действие зафиксировала камера видеонаблюдения», - говорится в сообщении.

Теперь мужчине грозит уголовное наказание за кражу с причинением значительного ущерба потерпевшему. Максимальное наказание - до пяти лет лишения свободы.