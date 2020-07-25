В Бурятии произошло землетрясение

Вечером 24 июля в 25 км. северо-западнее поселка Максимиха Баргузинского района на акватории озера Байкал зарегистрировано сейсмособытие магнитудой 4,4. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Главное управление МЧС России по Республике Бурятия напоминает, землетрясения характеризуются как слабые (1-4 балла), сильные (5-7 баллов), разрушительные (8 и более баллов). Землетрясения до 5 баллов не причиняют вреда.

Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/