В Улан-Удэ спасли двух тонущих мальчиков

24 июля, на реке Уда в Улан-Удэ спасли двух мальчиков, 9 и 13 лет. Дети едва не утонули в районе ДК имени Серова.

Обоих ребят вытащили спасатели. Потом детей передали сотрудникам отдела полиции №2.

Напомним, с начала купального сезона 2020 года на водоемах республики утонули 14 человек, из них 5 детей. Некоторые погибшие были в алкогольном опьянении.

В связи с этим Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что нарушение правил поведения на воде угрожает вашей жизни! НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ БЕЗ ПРИСМОТРА ИГРАЮЩИХ ВОЗЛЕ ВОДОЕМОВ И КУПАЮЩИХСЯ ДЕТЕЙ! Купайтесь только на оборудованных местах для купания. Помните, что недопустимо купаться и выходить на водоемы на плавсредствах в нетрезвом состоянии! Нельзя отплывать от берега на надувных матрасах и кругах, если Вы не умеете плавать. Не заплывайте далеко от берега, рассчитывайте силы на обратный путь, не переохлаждайте организм длительным пребыванием в воде во избежание озноба и судорог. Помимо этого нельзя далеко отплывать от берега на плавсредстве, не имея средств спасения на воде!

Если Вы стали свидетелем несчастного случая или сами попали в беду, немедленно сообщите об этом по телефону «112» или «101».





Фото: https://gazeta-n1.ru/stock/priroda/