На Гусином озере в Бурятии пропали два рыбака

В 10.40 25 июля в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Бурятия поступило сообщение о том, что в Селенгинском районе на озере Гусиное в местности «Разрез» перевернулась лодка с тремя рыбаками.

Одного мужчину спасли очевидцы до прибытия спасателей. Поиски остальных продолжаются.

- На месте работают ОГ Селенгинского пожарно-спасательного гарнизона, спасатели БРПСС (группа водолазов) и ГИМС ГУ МЧС России по Республике Бурятия. Всего задействовано 22 человека, шесть единиц техники, от МЧС России шесть человек, две единицы техники, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Бурятии.





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