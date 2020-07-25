Мошенник из Улан-Удэ обманул на 50 тысяч продавцов в Горячинске

Сотрудники угрозыска отдела МВД России по Прибайкальскому району задержали 25-летнего улан-удэнца, подозреваемого в мошенничестве.

Молодой человек несколько дней отдыхал в селе Горячинск, познакомился с продавцами магазина.

Сотрудникам торговой точки он рассказал, что является предпринимателем, продавцы ему поверили. Воспользовавшись доверчивостью сельчан, он несколько раз брал продукты питания и дорогой алкоголь в магазине, имитируя расчёт за покупки через мобильное приложение для юридических лиц. При этом в аккаунт банковского сервиса он заходил с мобильного телефона знакомой продавца.

Отсутствие поступления денежных средств он объяснял тем, что банку необходимо несколько дней для обработки платежа. Общий ущерб составил около 50 тысяч рублей.

Подозреваемый не работает, ранее судим за кражу и грабеж.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 с. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации.





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