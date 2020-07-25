На детской площадке в Улан-Удэ нашли змею

Улан-удэнцев напугала змея на одной из детских площадок в 111 микрорайоне города. Об этом стало известно благодаря фотографиям и видео, выложенным в популярном паблике «Аноним 03» во «Вконтакте».

Напомним, в начале июля около административного здания Этнографического ядовитая змея укусила пятилетнего мальчика, который играл на поляне. Сотрудник музея оперативно доставил ребенка в больницу, где ему оказали специализированную помощь.

Напавшего на ребенка щитомордника убили.





Фото: соцсети