В Улан-Удэ семиклассник украл коробку с пожертвованиями с прилавка магазина

Деньги он потратил на личные нужды



В Улан-Удэ полицейские задержали 16-летнего горожанина, подозреваемого в грабеже. Парень открыто похитил коробку для сбора пожертвований, установленную в продуктовом магазине. Стражам порядка он пояснил, что увидел в коробке бумажные купюры и решил забрать деньги.



"Похищенные денежные средства в сумме около тысячи рублей он потратил на личные нужды. Молодой человек ранее не судим, учится в седьмом классе. Ранее он попадал в поле зрения правоохранительных органов за бродяжничество. Состоит на профилактическом учете в ПДН. Возбуждено уголовное дело", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии.



Фото: "Номер один"

