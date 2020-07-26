В Бурятии дети спалили 12 тонн сена

Столько же удалось спасти



24 июля в селе Иннокентьевка Кижингинского района загорелось сено. Пожарные, подав воду, не дали пламени перейти на нетронутые огнем запасы кормов и приступили к тушению пожара. В результате возгорания уничтожено 120 центнеров сена, столько же удалось спасти. Причиной пожара, предположительно, послужила детская шалость с огнем.



"Республиканское агентство ГО и ЧС предупреждает, что нельзя оставлять детей без присмотра! Нельзя допускать детских игр с огнем, спички и зажигалки необходимо хранить в недоступном для детей месте. При обнаружении пожара нужно незамедлительно сообщить об этом по телефонам «101» или "112", - сообщили в пресс-службе Республиканского агентства ГО и ЧС.



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