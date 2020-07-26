Житель Бурятии обворовал дом односельчанки

Похищенной мебелью и бытовой техникой он обустроил свое жилище



В дежурную часть отдела полиции «Онохойский» с заявлением о краже обратилась местная жительница. Женщина сообщила, что в её нежилой дом проник неизвестный и похитил бытовую технику и мебель. Эксперты-криминалисты обнаружили на месте происшествия отпечатки пальцев предполагаемого злоумышленника.



"Полицейские задержали подозреваемого – ранее неоднократно судимого, не работающего жителя посёлка Онохой. Мужчина рассказал полицейским, что проник в частный дом, взломав замок на веранде. Оттуда он вывез холодильник, электрическую плиту и кухонную мебель. Украденное он использовал для обустройства своего жилища", - сообщили в пресс-службе МВД по Бурятии



Возбуждено уголовное дело по статье "Кража".



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